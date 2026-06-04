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НовостиОбщество4 июня 2026 9:08

Почти 14 тысяч выпускников Иркутской области сдали ЕГЭ по русскому языку

В регионе работали 106 пунктов проведения экзаменов
Татьяна ИВАНОВА
Почти 14 тысяч выпускников Иркутской области сдали ЕГЭ по русскому языку.

Почти 14 тысяч выпускников Иркутской области сдали ЕГЭ по русскому языку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

4 июня одиннадцатиклассники Приангарья написали обязательный экзамен по русскому языку. В регионе работали 106 пунктов проведения экзаменов, за парты сели почти 14 тысяч человек. Русский язык и математика - два предмета, без которых невозможно получить школьный аттестат.

- Русский язык - это основа нашей национальной культуры, главный инструмент коммуникации, без которого трудно получить дальнейшее образование, построить успешную карьеру и состояться в обществе. Поэтому высокий уровень владения языком - не просто требование школьной программы, а залог будущих достижений выпускников, - сказал министр образования области Максим Парфенов.

Большинство выпускников сдавали предмет в формате ЕГЭ, 141 человек выбрал государственный выпускной экзамен. На выполнение заданий давалось три с половиной часа, для тех, кто сдавал ГВЭ, - почти четыре часа. Те, кто не смог участвовать по уважительной причине, смогут сдать экзамен в резервные дни 22, 24 или 25 июня. Туда же пойдут и те, кто получит неуд, но только при условии, что математика сдана успешно. Результаты объявят не позднее 22 июня.

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