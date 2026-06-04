Почти 14 тысяч выпускников Иркутской области сдали ЕГЭ по русскому языку. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

4 июня одиннадцатиклассники Приангарья написали обязательный экзамен по русскому языку. В регионе работали 106 пунктов проведения экзаменов, за парты сели почти 14 тысяч человек. Русский язык и математика - два предмета, без которых невозможно получить школьный аттестат.

- Русский язык - это основа нашей национальной культуры, главный инструмент коммуникации, без которого трудно получить дальнейшее образование, построить успешную карьеру и состояться в обществе. Поэтому высокий уровень владения языком - не просто требование школьной программы, а залог будущих достижений выпускников, - сказал министр образования области Максим Парфенов.

Большинство выпускников сдавали предмет в формате ЕГЭ, 141 человек выбрал государственный выпускной экзамен. На выполнение заданий давалось три с половиной часа, для тех, кто сдавал ГВЭ, - почти четыре часа. Те, кто не смог участвовать по уважительной причине, смогут сдать экзамен в резервные дни 22, 24 или 25 июня. Туда же пойдут и те, кто получит неуд, но только при условии, что математика сдана успешно. Результаты объявят не позднее 22 июня.

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