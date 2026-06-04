Жителя Усолья осудили на 9 лет за двойное убийство 30-летнеий давности. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

29 июня 1995 года в Усолье-Сибирском мужчина пришёл в соседний подъезд к знакомому - выяснять, куда пропали его личные вещи. В квартире распивали спиртное. Начался конфликт. Хозяин жилья и его 35-летний гость получили по удару ножом: один - в живот, второй - в спину. Хозяин квартиры смог выйти в подъезд, где его нашли соседи, но позже он скончался в больнице. Второй потерпевший умер на месте.

Хозяин жилья и его 35-летний гость получили по удару ножом: один - в живот, второй - в спину.

Тогда убийцу не нашли. Дело замерло на десятилетия. В 2025 году следователи и криминалисты СК при содействии полиции вновь проанализировали материалы, повторно допросили свидетелей и вышли на 61-летнего жителя Усолья-Сибирского.

- В ходе планомерной работы по раскрытию преступлений прошлых лет мы установили причастного к убийству, - пояснили в СУ СК России по Иркутской области. С его участием провели проверку показаний на месте. Мужчина не признавал вину, но доказательства оказались неопровержимыми: показания свидетелей, заключения экспертиз.

В прокуратуре региона добавили, что государственный обвинитель доказал в суде: подсудимый в ходе конфликта нанёс удары ножом двум мужчинам, от которых они скончались. Суд признал мужчину виновным по статье 102 УК РСФСР и приговорил к 9 годам колонии строгого режима. Осуждённый взят под стражу в зале суда.

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