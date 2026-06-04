Природный парк «Мамай» снова открыли для туристов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Бурятии сняли запрет на посещение природного парка «Мамай». Ограничения действовали с 4 мая из-за высокой лавинной опасности. Как сообщает «Ариг Ус», теперь туристы снова могут свободно ходить по маршрутам, но с соблюдением правил безопасности.

В «Бурприроде» напомнили, что в лесу нужно строго соблюдать противопожарный режим, не разводить костры и не жечь траву. Кроме того, в парке водятся клещи и медведи, так что расслабляться не стоит. Для посещения необходимо оформить разрешение.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что следователи продолжают разбираться в причинах трагедии на Байкале, где в результате погибли пять туристов. Под стражу заключили еще одного человека – директора коммерческой организации, которой предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Читайте подробности.