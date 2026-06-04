Психолог объяснила, как родителям реагировать на провал ребенка на ЕГЭ

Если результаты ЕГЭ оказались ниже ожидаемых, не нужно критиковать подростка. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Психолог Надежда Шегрен рассказала NEWS.ru, что июнь для многих семей выпускников превращается в эмоциональный взрыв. Результаты ЕГЭ оказались ниже ожидаемых, планы рухнули, и родители не знают, что делать - кричать, успокаивать или срочно искать запасной вариант. Напряжение в доме растет с каждым часом, а подросток и без того переживает стыд и растерянность.

- Если в этот момент родитель обрушивается с упреками - «я же говорил», «ты не старался», - то ребенок закрывается еще больше», - предупредила Шегрен.

Связь с близкими теряется именно тогда, когда она нужна больше всего. Психолог советует родителям сначала дать себе время успокоиться и не реагировать сгоряча. Лучше сказать: «Я вижу, что тебе сейчас тяжело, мы разберемся вместе». Это та поддержка и опора, которую подросток запомнит на годы.

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