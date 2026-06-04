Иркутская область подписала соглашение о сотрудничестве по лесовосстановлению

Соглашение предполагает проведение и повышение эффективности экологических мероприятий в Приангарье. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

На Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в сфере лесовосстановления подписали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор группы «Полюс» Алексей Востоков. Документ предполагает проведение и повышение эффективности экологических мероприятий в Приангарье.

Компания работает на терртории Приангарья и уже имеет опыт в восстановлении лесов. Так, 2026-2028 годах «Полюс» организует посадку и уход за деревьями на площади более 2,5 тыс. гектаров. Причем используются саженцы с закрытой корневой системой из местных питомников, а после за каждым участком, на котором они были высажены, обеспечивается агротехнический уход в течение трех лет. Для мониторинга состояния подрастающих деревьев используются снимки из космоса и наблюдение с помощью беспилотников.

– У нашего региона колоссальный опыт ведения лесного хозяйства, - отметил Игорь Кобзев. - И такие масштабные задачи требуют постоянного развития управленческих подходов. Уверен, что углубление сотрудничества с «Полюсом» позволит нам продолжить совершенствование региональных экологических программ.

Иркутская область входит в число лидеров среди регионов России по лесовосстановлению. За последние пять лет мероприятия по лесовосстановлению проведены на площади в 799,1 тыс. гектаров.

В 2026 году лесовосстановление запланировано на площади 122,6 тыс. гектаров: искусственное – на площади 16 тыс. гектаров, комбинированное – на площади 4,5 тыс. гектара, естественное – 102,1 тыс. гектаров. Это на 13,9 % превышает площадь рубок и погибших деревьев.