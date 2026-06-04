Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Анонсировано отключение света в Иркутске 5 июня 2026. Без электроэнергии останется часть домов в четырех городских округах. Электричества не будет от 30 минут до семи часов (зависит от адреса). Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.
- Отключение электроснабжения в Иркутске 5 июня 2026 необходимо для проведения плановых работ, - говорят специалисты. – Возможны корректировки при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Под отключение света в Иркутске 5 июня 2026 попадают дома на улицах Автомобильная, Жуковского, Роща Кая, Академика Курчатова, Добролюбова, Котовского, Качугская, Менделеева, Дорожная, Портовая и др. (см. таблицу).
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