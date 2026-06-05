Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 июня 2026 2:35

Подрядчик в Иркутской области украл 14 млн на стройке и попытался отмыть 8 млн

Деньги выделялись на строительство инфраструктуры для туристской зоны
Татьяна ИВАНОВА
В 2022 году директор подрядной организации вместе с подельниками похитил из бюджета больше 14 миллионов.

В 2022 году директор подрядной организации вместе с подельниками похитил из бюджета больше 14 миллионов.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Приангарье на строительстве объектов для особой экономической зоны в Слюдянском районе вскрылась крупная афера. По версии следствия, в 2022 году директор подрядной организации вместе с подельниками похитил из бюджета больше 14 миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в МВД и СУ СКР региона, деньги выделялись на строительство инфраструктуры для туристской зоны, но контракт исполнили с мошенническими схемами.

- Этого фигуранту показалось мало, и он решил скрыть происхождение части украденных средств. Больше восьми миллионов рублей он попытался легализовать, провернув фиктивные сделки и представив деньги как дивиденды от бизнеса и возврат несуществующих займов, - добавили в пресс-службе ведомств.

Схему выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Сейчас против подрядчика заведено уже второе уголовное дело, теперь за легализацию преступных доходов. Суд по ходатайству следствия отправил его под стражу. Следователи продолжают собирать доказательства.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что охранник раскрыл преступление и уберег сибирячку от потери 400 тысяч. Читайте подробности.