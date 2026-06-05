Иностранец попытался вывезти из Иркутска когти льва и попался таможенникам. Фото: Иркутская таможня.

В аэропорту Иркутска таможенники нашли в багаже пассажира пять львиных когтей с остатками мягких тканей. Мужчина летел рейсом Иркутск - Пекин и проходил по «зеленому» коридору, когда его остановили для выборочного контроля.

- Рентген-машина высветила подозрительный груз. Иностранец объяснил, что когти ему подарил друг, и он не знал, что такой сувенир нужно декларировать и получать специальное разрешение, рассказывают в пресс-службе Иркутской таможни.

Экспертиза подтвердила, что это дериваты, торговля которыми ограничена. Когти изъяли, на пассажира завели два административных дела: за недекларирование товара и нарушение запретов. Ему грозит штраф и конфискация сувенира.

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