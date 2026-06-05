Первый космонавт Монголии прилетел в Иркутск и побывал на выставке

Первый космонавт Монголии прилетел в Иркутск и оценил местную выставку о космосе. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

В иркутский музей истории имени А. М. Сибирякова 2 июня приехал почётный гость — Жугдэрдэмидийн Гуррагча. Он первым из жителей Монголии побывал в космосе, 101-й в мире. Ему присвоены звания Героя Монголии и Героя Советского Союза. Легендарный космонавт ознакомился с выставкой «Космос начинается с мечты», где рассказывается об освоении внеземного пространства, а затем ответил на вопросы горожан. Своими впечатлениями от полёта, который он совершил 45 лет назад на корабле «Союз-39» вместе с Владимиром Джанибековым, знаменитый гость поделился лично.

- Экспозиция открыла для посетителей до конца июня и наполнена уникальными экспонатами, - сообщили в администрации Иркутска.

Здесь можно увидеть редкие снимки и звукозаписи, переданные Российским государственным архивом научно-технической документации. В их числе — кадры старта Юрия Гагарина и запись его голоса, сделанная во время того самого исторического полёта. Выставка также рассказывает о пяти космонавтах, родившихся в Иркутской области. Целый раздел посвящён тому, как Россия и Монголия вместе осваивали космос.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Бурятии с 4 июня вновь открыли для туристов природный парк «Мамай», который был закрыт с 4 мая из-за высокой лавинной опасности. Подробности.