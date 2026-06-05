В Иркутской области запретили выкладывать фото и видео беспилотников. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 22 апреля 2026 года в Приангарье действует запрет на публикацию любых материалов, связанных с беспилотниками. Решение приняла Антитеррористическая комиссия региона, и это не простая рекомендация - за нарушение грозит реальный штраф.

- Под запрет попадают фото, видео, тексты и аудио, на которых видны дроны в небе, их падение, тип или траектория полета. Нельзя выкладывать работу систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, места расположения военных, техники, важных объектов и систем связи, - говорится в сообщении Антитеррористической комиссии.

Единственное исключение - официальные публикации федеральных и региональных органов власти, а также репосты со ссылками на них. Однако лучше вообще ничего не снимать и не распространять. За нарушение грозит предупреждение или административный штраф для физических и юридических лиц.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что в День города над Иркутском ограничат полеты беспилотников. Запускать дроны можно будет только после получения специального разрешения.