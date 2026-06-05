Председатель Законодательного Собрания Иркутской области провел личный прием

По всем обращениям даны соответствующие поручения профильным комитетам Законодательного Собрания. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников провел очередной личный прием граждан. На этот раз к спикеру областного парламента пришли участники СВО и члены их семей с различными вопросами и проблемами. Помогали их решить председатель комитета по социально-культурному законодательству Дмитрий Мясников, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Артем Лобков и представители министерств региона.

Так, супруга ветерана СВО рассказала, о том, что у семьи возникли трудности при посещении учреждения культуры. Между тем, как пояснила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина, с сентября 2025 года внесены изменения в постановление правительства о предоставлении льгот на посещение культурных учреждений, в том числе, семьям участников СВО. И во всем муниципалитеты информация об этом отправлена. Александр Ведерников поручил профильному комитету Заксобрания проработать вопрос приведения нормативных документов учреждений культуры к единообразию. Кроме того, нужно чтобы о действующих мерах поддержки ветераны и их близкие были проинформированы. Олеся Полунина сообщила: с начала этого года учреждения досуга посетили свыше 6,5 тысячи членов семей военнослужащих.

Еще одно обращение касалось сложностей с получением некоторых лекарственных препаратов для ветерана СВО.

- Обеспечение бойцов качественной медицинской помощью является одной из приоритетных задач, - подчеркнул Александр Ведерников. - Необходимо проработать возможные механизмы решения проблемы лекарственного обеспечения данной категории граждан.

Также на приеме был поднят вопрос трудоустройства ветеранов СВО. Для того, чтобы такие вопросы решались максимально качественно и оперативно, необходимо наладить взаимодействие органов власти, служб занятости и муниципалитетов. И поскольку этот вопрос набирает актуальность, его подробно обсудят на очередной сессии Заксобрания в рамках Муниципального часа.

По всем обращениям даны соответствующие поручения профильным комитетам Законодательного Собрания для совместной проработки с министерствами и ведомствами региона.