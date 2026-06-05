В Бодайбинском районе начнут добывать золото на новом месторождении Урях

Правительство Иркутской области заключило соглашение с золотодобывающей компанией «Нордголд». Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

На Петербургском международном экономическом форуме правительство Иркутской области заключило соглашение с золотодобывающей компанией «Нордголд». Документ подписали губернатор Игорь Кобзев и генеральный директор компании Георгий Смирнов. Речь идет об освоении месторождения Урях в Бодайбинском районе.

Суммарные инвестиции в проект превысят 30 миллиардов рублей. Планируется построить горно-обогатительный комбинат с карьером и золотоизвлекательной фабрикой. Также в планах модернизация дорожной инфраструктуры и переправы через реку Витим.

Разработку месторождения рассчитывают начать с 2031 года. Ожидается, что новый ГОК создаст больше 700 рабочих мест и обеспечит серьезные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Для Бодайбинского района, который исторически является центром золотодобычи, этот проект станет одним из системообразующих.

- Подписание соглашения - это конкретный шаг к созданию новых рабочих мест и развитию инфраструктуры в Бодайбинском районе. Принципиально важно, что инвестор берет на себя обязательства не только по добыче, но и по строительству дорог и переправы. Со своей стороны мы обеспечим административное сопровождение и решение земельных вопросов, - сказал Игорь Кобзев.

По предварительным оценкам, проектная мощность комбината составит два миллиона тонн руды с выходом на производство трех тонн золота в год. Инвестор уже имеет успешный опыт освоения труднодоступных месторождений на Дальнем Востоке.