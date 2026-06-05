В Заксобрании Иркутской области наградили работников соцзащиты

Александр Ведерников поздравил всех соцработников с приближающимся праздником. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

Председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников наградил отличившихся работников системы социальной защиты Иркутской области. Церемония прошла в рамках традиционной встречи спикера с соцработниками в преддверии профессионального праздника, который ежегодно отмечается 8 июня.

Почетной грамотой Заксобрания награждены директор Шебертинского дома соцобслуживания Ирина Бурова, начальник Межрайонного управления минсоцразвития № 5 Зинаида Ленская и директор Управления социальной защиты и социального обслуживания населения по Боханскому району Елизавета Павлова.

Благодарности председателя ЗС получили директор Управления социальной защиты и социального обслуживания населения по Балаганскому муниципальному округу Валентина Федосеева, замначальника отдела поддержки семей при рождении детей минсоцразвития Анна Лавыгина, начальник отдела кадрово-правового обеспечения деятельности и размещения госзаказа Ново-Ленинского дома-интерната для престарелых и инвалидов Анна Аксаментова.

Благодарности вручены медицинской сестре Дома-интерната для престарелых и инвалидов поселка Усть-Ордынский Елене Монтотовой, воспитателю иркутского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Татьяне Ермаковой и замначальника отдела семейного жизнеустройства несовершеннолетних граждан по городу Иркутску Межрайонного управления минсоцразвития № 1 Юлии Кошелевой.

Александр Ведерников поздравил всех с приближающимся праздником.

- Мы ежегодно встречаемся для того, чтобы в теплой и дружеской атмосфере выразить вам слова благодарности и передать наилучшие пожелания вашим коллегам, - обратился к собравшимся Александр Ведерников. - Ваша забота охватывает каждого четвертого жителя Иркутской области, включая детей. Спасибо за любовь и терпение, которые вы ежедневно дарите людям, оставаясь верными своему призванию.

Председатель профильного комитета ЗС Артем Лобков отметил тесное взаимодействие депутатов с министерством и пожелал всем представителям социальной сферы здоровья и благополучия. Владимир Родионов, в свою очередь, поблагодарил парламентариев за сотрудничество и совершенствование регионального законодательства.