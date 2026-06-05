В Братске пятеро школьников повредили места захоронений на кладбище. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские обнаружили в соцсетях снимки с места захоронений, которые были испорчены неизвестными. Сразу после этого в дежурную часть поступило 12 обращений от людей, чьи родственники похоронены на этом кладбище. Для проверки информации на место выехала следственно-оперативная группа.

В ходе разбирательства правоохранители вышли на след нарушителей. Ими оказались пятеро школьников в возрасте от 11 до 13 лет. Ранее на учёте в полиции они не состояли. Подростков и их родителей пригласили в отдел № 1 для беседы. В настоящее время устанавливают все детали случившегося.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.

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