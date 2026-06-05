Отец сделал ДНК-тест на четверых детей и результат его поразил: что после этого произошло с большой семьей

В эфире федерального телеканала вышел выпуск ток-шоу «ДНК» про семью из Иркутской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В эфире федерального телеканала вышел выпуск ток-шоу «ДНК» про семью из Иркутской области. На сцену вышел мужчина, потребовавший провести ДНК-тесты на четверых детей. Он заявил, якобы его жена – бывшая девушка легкого поведения, которая так и не смогла бросить «работу» и изменяла ему. Подробности скандальной истории – в материале КП-Иркутск.

Женился на девушке по вызову

Сергей рассказал, что девушка к моменту их знакомства уже была беременна. Несмотря на протесты друзей и родственников, он решил создать с ней семью.

- Когда мы разговаривали про ее «профессию», она сказала: «Я встретила тебя, мне ничего не надо, мне всего хватает», - вспоминает Сергей.

По словам мужчины, он пошел наперекор всем советам и признал дочь возлюбленной как родную. А позже у пары родились еще четверо детей. Но семейная жизнь дала трещину. Жена могла пропадать неделями. Дома - бардак, дети сидели одни, грязные и голодные.

Брак превратился в череду постоянных скандалов, ревности и побоев. Женщина переехала с детьми в социальный центр. По ее словам, последней каплей стало то, что Сергей при детях якобы начал размахивать ножом. При этом призналась: кроме старшей дочери (которую Сергей удочерил), младший сын также рожден не от мужа.

Сам Сергей рассказал, что за почти 8 лет брака он полностью потерял доверие к жене. Он готов поверить только анализам ДНК.

- Если тест покажет отрицательный результат, будет очень больно. С детьми я продолжу общаться, но алименты платить не буду. Это проблема жены. Она обманывала меня… - заявил мужчина.

Картину семейного быта дополнила подруга Сергея, которая пришла в студию. В ответ на вопрос о том, пыталась ли она примирить супругов и помочь наладить быт, женщина рассказала пугающие подробности.

- Мы приезжали в дом всей семьей. Вывозили 28 мешков мусора. А когда через 3 месяца приезжали снова – увидели то же самое. Стиральная машина была… Не было просто желания у матери. Дети ходили по этому всему. Голые, грязные… Сережа при этом работал, приносил деньги в дом. Уйти от мужа она решила, потому что ей «нужна свобода».

«Боялась за свою жизнь и жизнь детей»

Участие в съемках приняла директор социального центра Елена, которая пролила свет на причины конфликта:

- Женщина позвонила и обратилась за помощью. Она была напугана, боялась за свою жизнь и жизнь детей, попросила срочно ее забрать. В мое поле зрения она попала полтора года назад. Как социальная организация, мы среагировали. Я пришла к ней домой без предупреждения. И я увидела там порядок, еду, она кормила детей. Поэтому я задала Сергею прямой вопрос: «Почему в доме мусор? У тебя супруга дома с пятью детьми. Ей нужно наколоть дрова, привезти воды, вынести мусор, убраться. Конечно, она просто опускала руки от такой нагрузки, и мусор появлялся. Но это было не просто так.

Елена также поделилась впечатлениями от общения с Сергеем. По ее словам, все сводилось к обвинениям в адрес жены.

- Когда мы с Сергеем встречались, это было три раза, наш разговор был о том, что она глупая, никудышная, плохая хозяйка. И я его спрашивала: «Почему тогда ты с ней живешь, если она такая плохая?».

Сам Сергей в студии объяснил свою тягу к жене почти мистической зависимостью:

- Я не знаю, как это работает. Она пальцем щелкнет - я приду. Мы сколько раз с ней расходились, она жила, с кем-то встречалась. Потом у нее что-то случается, она звонит мне и говорит: «Сережа, помоги». И Сережа бежит, - признался мужчина.

Елена сообщила, что женщина живет в центре уже три месяца.

- Я видела, что она и убирается, и готовит. Ее не нужно заставлять. Потому что там к ней относятся как к личности.

Елена также поделилась версией, почему на самом деле Сергей решил вынести сор из избы на всю страну.

- После того как мы подали в суд, чтобы определить место жительства детей и переоформить пособие на маму, Сергей тут же обратился на программу за ДНК-тестами. По сути, он пытается доказать, что дети не его, чтобы не платить алименты…. Все трое ребятишек, рожденных в браке, - это дети Сергея. Они и внешне похожи. О том, что на него записаны все пятеро, он знал с самого начала. То, что он добровольно усыновил двоих из них - это было его личное решение, - утверждает Елена.

Вероятность родства 99,9%

Выслушав доводы сторон, эксперты, среди которых были юристы и психологи, вынесли вердикт: в семье нет ни любви, ни уважения. Их отношения - это поле битвы, где каждый лишь требует чего-то от другого.

Кульминацией стало оглашение результатов ДНК-тестов. Экспертиза подтвердила, что трое детей - двое сыновей и дочь - являются биологическими детьми Сергея с вероятностью 99,9%. Однако младший сын оказался ему неродным.

Как сложилась жизнь семьи после оглашения результатов? В программе сообщили - Сергей и Вера решились начать все заново. Возвращаться в дом, где кипели ссоры и скандалы, они не захотели. Вместо этого многодетная семья переехала в новую квартиру. Теперь по утрам Сергей помогает жене собирать детей в сад, а вечерами они вместе готовят ужин.

- Старые обиды никуда не исчезли. Да и доверие после отрицательного теста ДНК не вернешь. Но мы больше не говорим о прошлом. Мы говорим о будущем, - такой итог подвели герои.

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