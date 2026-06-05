В Иркутске стартовал Первый открытый Кубок России по многоборью ГТО “Вызов Сибири”

Организаторы турнира и спортсмены рассказали о предстоящих соревнованиях. Фото: Ярослав Шаравин.

С 4 по 7 июня в Иркутской области проходит открытый Кубок по многоборью ГТО «Вызов Сибири». Для участия приехали 240 сильнейших атлетов из 40 регионов России и Казахстана. В первый день, 5 июня, состязания проводятся на нескольких площадках в районе поселка Листвянка, а после спортсмены и судьи переместятся на стадион “Труд” в Иркутске, где все желающие смогут посмотреть за тем, как они преодолевают непростые задания.

Побывать на этом событии стоит, даже если вы далеки от спорта. Ведь именно многоборье ГТО считается одним из самых зрелищных видов спорта: атлеты выполняют различные задания на силу, ловкость, скорость и выносливость. Между тем, это официально признанный в России видов спорта. Организатором турнира выступила региональная Федерация многоборья ГТО при поддержке председателя попечительского совета Вадима Логунова. Накануне старта организаторы и участники рассказали подробнее о событии.

- Три года назад мы мечтали о том, чтобы наш местный турнир приобрел больший масштаб и собрал спортсменов со всей страны, - рассказал президент федерации Виктор Кузьмин. - И вот сегодня “Вызов Сибири” проводится уже в статусе открытого Кубка России, на него приехали самые именитые и титулованные атлеты со всей страны. Для нас большая гордость и честь принимать соревнования такого уровня.

особо отметили организаторы участие представителей силовых структур. Прибыло 20 команд полиции и Росгвардии, в том числе бойцы ОМОНА и СОБРА. Все спортсмены - участники специальное военной операции.

- Для нас участие в подобном турнире имеет большое значение, - подчеркнул ВРИО начальника управления Росгвардии по Иркутской области Дмитрий Ощепков. - Ведь любой защитник Родины должен быть силен не только духом, но и телом.

Впрочем, состав участников очень разнообразный. Будут и профессиональные спортсмены, чемпионы и призеры национальных соревнований по многоборью ГТО, а выступающие на международных турнирах в формате функционального фитнеса. Честь Иркутской области будут защищать лидеры нашей сборной Валерия Кузнецова и Борис Петровский. Конкуренцию им составят победители чемпионатов прошлых лет. Есть и отдельные категории «профессионалы», «продвинутые», «любители», а также «мастера 35+» и «мастера 40+». Одной из самых юных участниц всего 13 лет!

- Одной из своих главных задач мы видим популяризацию здорового образа жизни, - подчеркнул Вадим Логунов. - ГТО приобретает все большую популярность, в нашем регионе проводятся различные соревнования и фестивали, как например, Семейный фестиваль ГТО, который стартует в Ангарске 12 июня, а затем продолжится и в других муниципалитетах Иркутской области, среди которых Усолье-Сибирское, Свирск, территории Усть-Ордынского и Иркутского округов. Он соберет тысячи любителей спорта всех возрастов. Сдают нормативы школьники, студенты, коллективы предприятий. Все это - результат исполнения поручения президента нашей страны о возрождении традиции сдачи норм ГТО.

Эффективность подобных мероприятий подтвердил и министр спорта Иркутской области Виктор Учеватов:

- Каждый раз после крупных турниров мы видим наплыв желающих заниматься тем или иным видом спорта. Побывав на трибунах в качестве болельщиков, дети и подростки желают попробовать свои силы, стать такими же, как те спортсмены, за которых они болели. И в этом большая ценность подобных мероприятий.

Итак, посмотреть на состязания можно будет 6 июня на двух открытых площадках перед дворцом спорта “Труд”. А 7 июня там же пройдут финальные испытания и награждение победителей. Начало в 9:00.