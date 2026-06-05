18-летняя водитель сбила пенсионера и скрылась: тот умер на месте

Водитель сбила пенсионера и скрылась, пострадавший умер на месте Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Завершено расследование уголовного дела о смертельном ДТП. В ночь с 1 на 2 января девушка на «ВАЗ-21074» сбила 65-летнего местного жителя, сообщает ПензаПресс.

Трагедия произошла на грунтовой дороге в темноте. Девушка заметила мужчину, сидящего посреди проезжей части, попыталась затормозить, но избежать наезда не удалось. Автомобиль протащил пострадавшего несколько метров.

- Испугавшись, водитель не остановилась, не оказала помощь и не вызвала скорую. Экспертиза показала: мужчина остался жив после удара, но не смог самостоятельно позвать на помощь и скончался на месте, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области

Позже девушка на той же машине съехала в кювет. Её задержали полицейские по месту жительства. В отношении девушки заведены уголовные дела по статьям «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека» и «Оставление в опасности». Материалы переданы в суд.