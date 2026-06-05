Иркутская область и Ростех договорились о наращивании выпуска МС-21

Правительство Иркутской области и Госкорпорация Ростех обновили соглашение о сотрудничестве. Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех.

Правительство Иркутской области и Госкорпорация Ростех обновили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали губернатор Игорь Кобзев и генеральный директор корпорации Сергей Чемезов. Он направлен на увеличение серийного производства самолетов МС-21 и развитие транспортной инфраструктуры региона с учетом национальных целей до 2030 и 2036 годов.

- Подписанное соглашение конкретизирует нашу совместную работу по созданию авиалайнера МС-21. Иркутский авиационный завод - современное высокотехнологичное производство, и правительство региона поддерживает предприятие. В тесном взаимодействии с руководством завода и администрацией Иркутска мы решаем вопросы формирования инфраструктуры и создания комфортных условий труда для сотрудников. Уделяем внимание и подготовке квалифицированных кадров, - сказал Игорь Кобзев.

Ключевым направлением остается развитие авиационной промышленности. Стороны подтвердили планы по техническому перевооружению иркутского филиала ПАО «Яковлев» для наращивания выпуска МС-21.

Кроме того, соглашение предусматривает сотрудничество в сфере социальной и транспортной инфраструктуры, включая поставку в регион экологичных автобусов НЕФАЗ, которые уже зарекомендовали себя на городских маршрутах. Партнерство Иркутской области и Ростеха действует с 2022 года и охватывает промышленность, инвестиционные проекты, подготовку кадров и внедрение современных технологий.