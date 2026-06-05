Психотерапевт объяснила, почему мозг выбирает вредную еду Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Человеческий мозг запрограммирован не на здоровое питание, а на поиск максимальной калорийности. Врач-психотерапевт Красногорской клинической больницы Елена Кунаковская пояснила, что с древних времен организм человека ориентирован на добычу энергии, а не на долголетие, сообщает NEWS.ru.

- Мозг ликует от калорийной бомбы, потому что сахар и жир - это супертопливо. В дикой природе найти сладкий плод или жирного зверя - удача, дающая шанс выжить. А пресная куриная грудка для него - сигнал голодных времён. Горечь овощей часто сигнализировала о яде, поэтому организм избегает их и тянется к более калорийной еде, - пояснила Кунаковская.

Ранее нутрициолог Анна Слип рассказывала, что летом вес может расти даже при снижении аппетита. В жару мозг подавляет чувство голода, но тяга к холодному и жидкому заставляет людей злоупотреблять лимонадом, мороженым и пивом. В итоге калорийность рациона возрастает, а вместе с ней и килограммы.