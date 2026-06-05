В смертельной аварии с легковушкой погибли трое детей

В Перми в результате ДТП погибли три ребёнка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае произошло смертельное ДТП. На автодороге из Перми в направлении Екатеринбурга столкнулись грузовой автомобиль «МАН» и легковая «Лада Ларгус».

- По предварительным данным ГИБДД, 49-летний водитель грузовика не учёл дорожные и метеорологические условия и допустил занос на полосу встречного движения. Удар был такой силы, что легковушку смяло, - сообщает БизнесКласс.

В аварии погибли четыре человека: 44-летняя женщина, которая была за рулём «Лады», и три ребёнка в возрасте 10, 13 и 16 лет. Ещё одна несовершеннолетняя пассажирка, девочка семи лет, выжила, но получила травмы.