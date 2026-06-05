Сотрудник фонда капремонта в Чите получил 8 лет строгого режима за взятки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Центральный районный суд Читы приговорил бывшего ведущего специалиста отдела технического контроля Забайкальского фонда капитального ремонта к восьми годам колонии строгого режима. Он признан виновным в организации коррупционной схемы.

Как сообщает Zab.ru, чиновник вымогал деньги у строительных компаний, которые не могли получить приёмку работ без дополнительной мотивации. Также он создавал благоприятные условия при заключении контрактов для нужных подрядчиков. Общая сумма взяток превысила один миллион рублей.

Главными жертвами стали жители многоквартирных домов: деньги, собранные на капремонт, уходили в карманы коррупционера. Суд также назначил штраф в 3,5 миллиона рублей и пятилетний запрет работать в бюджетной сфере. Приговор пока не вступил в законную силу.