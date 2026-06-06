С начала года мошенники похитили у жителей Бурятии 154,5 миллиона рублей Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Жертвами интернет-преступников с начала года стали уже 653 жителя Бурятии. Только за последнюю неделю к ним присоединился еще 21 человек. Общий причиненный ущерб достиг 154,5 миллиона рублей и плюс 10,2 миллиона за семь дней. Самая крупная сумма, которую смогли похитить злоумышленники у одного человека, составила 1,3 миллиона рублей.

За последнюю неделю 12 граждан лишились денег из-за незаконных списаний с банковских счетов. Еще пятеро попались на удочку лжесотрудников различных организаций. Кроме того, на четверых человек мошенники дистанционно оформили микрозаймы.

Правоохранители призывают жителей не поддаваться на уловки и быть предельно бдительными.