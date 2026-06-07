Иркутская область подписала на ПМЭФ 22 соглашения на сумму более 32 миллиардов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Иркутская область завершила работу на Петербургском международном экономическом форуме 2026. За два дня было заключено 22 соглашения, направленных на развитие региона. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– Мы ставим пред собой конкретные задачи по социально-экономическому развитию Иркутской области. В их числе диверсификация экономики, увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта, развитие туризма, цифровизации и другие. На площадке Петербургского международного экономического форума мы сделали ставку на соглашения, которые системно усиливают каждый из этих секторов. За два дня интенсивной работы мы подписали 22 соглашения, в их числе пять инвестиционных, на общую сумму свыше 32 млрд рублей, – рассказал Игорь Кобзев по итогам работы на площадке форума.

Глава региона отметил, что это результат общей слаженной работы Правительства Иркутской области, министерства экономического развития и промышленности региона, министерств цифрового развития, лесного комплекса, строительства, образования и других исполнительных органов власти, в том числе институтов развития и поддержки бизнеса.

Напомним, экономический и инвестиционный потенциал региона был представлен в составе коллективного стенда «Большая Сибирь», объединившего все регионы Сибирского федерального округа. Старт работы стенда дал полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе.

Отдельное внимание на ПМЭФ уделено инвестиционным проектам в реальном секторе. В их числе – подписание соглашения о создании нового индустриального парка в Братске. Это уже третий промышленный парк в городе, и его появление повысит конкуренцию за резидентов и качество сервиса. Также подписано соглашение с компанией «Нордголд» об освоении золоторудного месторождения Урях в Бодайбинском районе. Оба соглашения создают новые рабочие места и увеличивают налоговую базу территорий, а значит, работают на экономику конкретных городов и районов, на качество жизни людей.

В Иркутской области идет активная работа по цифровой трансформации. В рамках ПМЭФ закреплено партнерство с лидерами ИТ-отрасли: «Яндекс», «1С», «МегаФон», «Позитив Технолоджиз», «Сервис-Телеком».

В рамках форума было подписано соглашение с Российским экспортным центром, направленное на выстраивание единой цифровой системы поддержки экспортеров, продвижение продукции под брендом «Сделано в России» и увеличение поставок товаров с высокой добавленной стоимостью. Это прямой вклад в развитие несырьевого экспорта, отметил Губернатор. По данным министерства экономического развития и промышленности Иркутской области, по итогам 2025 года объем несырьевого неэнергетического экспорта Иркутской области вырос на 7,1%, его доля достигла порядка 57% от общего объема экспорта региона.

Развитию туризма и инфраструктуры будет способствовать партнерство с государственной корпорацией ВЭБ.РФ. На полях форума заключено соглашение по проектам комплексного развития территории бывшего БЦБК и особой экономической зоны «Берег Байкала».

Особое внимание уделено теме жилищного строительства. Губернатор подписал два соглашения с ДОМ.РФ, касающихся комплексного развития территорий и строительства в Иркутске первого арендного дома в Сибири. В день подписания в областном центр уже был заложен первый камень на стройплощадке, реализация этого проекта позволит предоставлять льготу по возмещению платежей за аренду квартир работникам бюджетной сферы.

Отметим, ПМЭФ проводится ежегодно начиная с 1997 года. В этом году форум проходил с 3 по 6 июня под девизом «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». В числе участников – более 20 тысяч человек из 130 стран мира.