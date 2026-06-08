Уголовное дело завели после опрокидывания катера на Усть-Илимском водохранилище. Фото: Восточное межрегиональное СУТ СКР.

Следователи завели уголовное дело после того, как на Усть-Илимском водохранилище перевернулся и затонул катер. Как ранее сообщала КП-Иркутск, ЧП случилось 5 июня 2026 года примерно в четырех километрах от берега.

- На борту находились судоводитель и один пассажир. После опрокидывания оба оказались в воде, их местонахождение до сих пор не установили. Судно ушло на дно, - комментировали в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

Дело расследуют по статье о нарушении правил безопасности водного транспорта, повлекшем смерть двух человек. На месте работали следователи и криминалисты, они выяснят все обстоятельства случившегося.

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