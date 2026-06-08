Горячую воду отключили в Иркутске 8 июня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Отключение горячей воды в Иркутске с 8 по 11 июня 2026 года коснется Правобережного и Октябрьского округов. По информации оператора тепловых сетей, это необходимо для проведения ремонта и диагностики.

Отключение горячей воды в Иркутске с 8 по 11 июня 2026

С неудобствами придется столкнуться тем, кто живет на улице Шевцова, Рабочего Штаба, Фрунзе, Петрова, Ямской, Карла Либкнехта, Партизанской, Пискунова и многих других. Чуть больше повезет жителям Свердловского и Ленинского округов, ведь воды не будет всего 12 часов.

Более подробную информацию об отключении горячей воды в Иркутске с 8 по 11 июня 2026 года смотрите в фотокарточках ниже.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

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