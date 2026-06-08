Телевидение и радио временно отключат в Ангарске с 8 по 11 июня. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Отключение телерадиосигнала в Ангарске с 8 по 11 июня 2026 года планируется из-за проведения капитального ремонта. Информация об этом появилась на официальном сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Отключение телерадиосигнала в Ангарске с 8 по 11 июня 2026

Нельзя будет посмотреть и послушать РТРС-1, в состав которого входят «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», ОТР, ТВ-центр. Будет недоступен РТРС-2, в состав которого входит РенТВ, СПАС, СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», ТНТ, МИР, МузТВ, а также радиостанция «Радио России» ГТРК Иркутск.

Такие ограничения вводятся на все четыре дня, продлятся около семи часов. 9 июня работы пройдут в Усть-Кутском районе. Более подробная информация об отключении телерадиосигнала в Ангарске с 8 по 11 июня 2026 представлена в фотокарточке ниже.

Фото: официальный сайт Российской телевизионной и радиовещательной сети.

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