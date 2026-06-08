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НовостиПроисшествия8 июня 2026 1:54

34 человек пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю

Чаще всего машины сталкивались друг с другом, таких происшествий набралось десять
Татьяна ИВАНОВА
С 1 по 7 июня случилось 24 аварии с пострадавшими. Фото: Госавтоинспекция Иркутска.

С 1 по 7 июня случилось 24 аварии с пострадавшими. Фото: Госавтоинспекция Иркутска.

С 1 по 7 июня 2026 года на дорогах Иркутска и Иркутского района случилось 24 аварии с пострадавшими. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, травмы получили 30 взрослых и четверо детей.

- Чаще всего машины сталкивались друг с другом, таких происшествий набралось десять. Четыре раза водители сбивали пешеходов, три автомобиля вылетели с дороги. По два раза зафиксировали наезд на припаркованные машины и на людей на самокатах. Один раз сбили велосипедиста, один автомобиль перевернулся, - добавили в пресс-службе ведомства.

Всего же за неделю в городе и районе произошло 204 автоаварии, в которых повредилось 382 транспортных средства. Госавтоинспекция просит водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов - переходить дорогу только в положенных местах и смотреть по сторонам.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что жительница Иркутской области всю ночь просидела с другом на цепях, в которые их заковал ее отец. Читайте подробности.