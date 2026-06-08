Прокуратура подняла кадастровую стоимость ТЦ в Иркутске на 2,6 миллиарда. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Прокуратура Иркутской области добилась пересмотра кадастровой стоимости крупного торгового центра на улице Сергеева в Свердловском округе. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, изначально объект оценили в 949 миллионов рублей, что оказалось значительно ниже реальной цены. Такая сумма напрямую влияла на расчет налога на имущество, который поступает в бюджет города и области.

- Прокуратура обратилась в суд и потребовала отменить заниженную оценку. Судья согласился с доводами надзорного ведомства и после судебной экспертизы установил новую стоимость - больше 3,6 миллиарда рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Таким образом, кадастровая цена выросла на 2,6 миллиарда. После вступления решения в законную силу прокуратура проследит за его исполнением.

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