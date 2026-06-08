В Иркутской области 13,8 тысячи выпускников сдали ЕГЭ по математике Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

8 июня в Иркутской области прошёл обязательный государственный экзамен по математике. В нём приняли участие 13,8 тысячи нынешних выпускников школ и ещё около тысячи человек из числа студентов техникумов и выпускников прошлых лет. Для организации процесса задействовали 106 пунктов, где установили камеры видеонаблюдения и металлоискатели.

Базовую математику, которая нужна для получения аттестата, сдавали 6,2 тысячи человек. Профильный уровень, необходимый для поступления на инженерные, экономические и IT-направления, выбрали 7,4 тысячи учеников. Как отметил глава регионального минобра Максим Парфёнов, количество желающих сдавать профиль продолжает расти - сейчас таких более половины от всех выпускников.

На выполнение базового варианта отводится три часа, на профильный - три часа 55 минут. Участникам базового уровня выдают справочный лист с большим количеством формул, а на профильном разрешено пользоваться только четырьмя формулами.

- Задания профильного уровня отличаются более высоким уровнем сложности и требуют от выпускников глубокого понимания предмета, - сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфёнов.

Узнать результаты можно будет не позднее 23 июня.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Иркутской области с ЕГЭ по истории удалили троих выпускников. Двое пользовались шпаргалками, один пронёс телефон, пересдать экзамен они смогут только в 2027 году. Подробности.