На трассе Тайшет – Чуна – Братск отремонтируют 17 км дороги и мост. Фото: ОГАУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области».

В этом году на трассе Тайшет – Чуна – Братск планируют отремонтировать 17,17 км. На эти цели направили 526,65 млн рублей из федеральной и областной казны.

- Дорога Тайшет - Чуна - Братск имеет важное значение для развития региона. Ежегодно проводим в нормативное состояние ее участки. В этом году будут завершены начатые в прошлом году ремонты и реконструкции двух участков дороги и одного моста, которые находятся в Чунском и Тайшетском муниципальных округах, - сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В Чунском округе ремонтируют два участка общей протяженностью 14,17 км. На отрезке с 82-го по 89-й км проходит реконструкция. Там уже восстановили ось дороги, отсыпали земляное полотно, укрепили кюветы, заменили семь водопропускных труб и реконструировали три моста.

На отрезке со 101-го по 108-й км ремонт начался в прошлом году. Тогда привели в порядок земполотно, заменили слабые грунты, обустроили остановки общественного транспорта. В 2026 году доделают асфальтовое покрытие, установят знаки и нанесут разметку. У посёлка Лесогорск смонтируют барьерное ограждение, сигнальные столбики, обновят разметку пешеходного перехода и оборудуют карманы для заезда автомобиля.

В Тайшетском округе на 32-м км завершается реконструкция моста через суходол. Старое сооружение разобрали, вместо него уложили три трубы, сделали нижние слои покрытия и поставили барьеры. На всех ремонтируемых отрезках дороги в этом году предстоит уложить асфальт, нанести разметку и поставить знаки.

- Помимо масштабных работ на автодороге Тайшет - Чуна - Братск в Братском районе в этом году будем проводить восстановление изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Эти работы проведут на участке протяжённостью три километра со 243,6 по 246,6 км, - сообщила исполняющая полномочия министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Дарья Селех.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, с 26 июня на улице Обручева в Иркутске организуют одностороннее движение на участке от Гончарова до Стасова. Также напротив дома №19 запретят парковку — это сделают для оптимизации дорожного движения. Подробности здесь.