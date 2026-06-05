Движение на улице Обручева в Иркутске станет односторонним с 26 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске изменится схема движения на ещё одной городской улице. Такое решение приняли на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения совместно с Госавтоинспекцией.

- С 26 июня будет организовано одностороннее движение по улице Обручева в направлении от Гончарова до Стасова, - сообщили в администрации Иркутска.

Кроме того, напротив дома № 19 на улице Обручева запретят парковку. Это необходимо, что оптимизировать движение.

Между тем в День города 6 и 7 июня в связи с перекрытием центра некоторые автобусы изменят схемы движения. Транспорт поедет в объезд через улицы Канадзавы, Марата, Свердлова и Ленина. Часть маршрутов временно лишатся остановок «Сквер Кирова» и «Площадь графа Сперанского».

При этом вечером, с 22:00, общественный транспорт будет собирать пассажиров на специально организованных площадках, а работать автобусы, троллейбусы и трамваи будут до полуночи. Подробнее про схемы объезда и места сбора читайте здесь.