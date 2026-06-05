В Иркутске общественный транспорт будет работать до полуночи 6 и 7 июня. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

Близится один из главных праздников - День города (чем заняться? Читайте здесь!). Иркутск отметит 365-летие ярко, но жителям и гостям стоит учесть, что в эти дни введут некоторые изменения. КП-Иркутск узнала, как будут ходить автобусы в День города Иркутска 6 и 7 июня 2026.

Схема движения автобусов в День города Иркутска 6 и 7 июня 2026

Центр города перекроют (где именно? Ответ здесь), из-за этого изменится схема движения общественного транспорта.

Автобусы № 3, 16, 20, 23, 61р, 67, 80 от Глазковского моста поедут через Марата, Свердлова и Ленина, а из центра в сторону моста - через Канадзавы, Марата и Чкалова. Остановки «Сквер Кирова» и «Площадь графа Сперанского» выпадут из маршрута.

Такой же объезд ждет автобусы № 6, 14, 28р, 29, 30, 33, 37, 39, 65, 66, только у них дополнительно исключат остановку «Сквер Кирова», а «Улицу Сухэ-Батора» перенесут на место «Художественного музея».

- Автобус № 90 из центра поедет через Канадзавы, Марата и Чкалова, без «Площади графа Сперанского». Автобусы № 12 и 16к потеряют «Сквер Кирова» и «Площадь графа Сперанского» и пойдут через Канадзавы, Марата, Свердлова и Ленина, - рассказывают в администрации.

Где будут останавливаться автобусы в День города Иркутска 6 и 7 июня 2026

Автобус № 8 в центр направится через Марата, Свердлова, Ленина, Горького, Сухэ-Батора и Желябова, из центра - через Канадзавы, Марата и Чкалова. Остановки «Сквер Кирова» и «Площадь графа Сперанского» отменят, зато при следовании в микрорайон Зеленый появится дополнительная остановка «Улица Сухэ-Батора».

Автобус № 56 из центра в Радищево пойдет через Горького, Сухэ-Батора, Желябова, Декабрьских Событий и Рабочую, обратно - через Декабрьских Событий, Карла Маркса и Ленина. Убирают «Сквер Кирова», «Художественный музей» и «Площадь графа Сперанского», зато добавят «Улицу Сухэ-Батора», «Цирк», «Гастроном № 1» и «Экономическую академию». Автобус № 48 от Маратовского кольца поедет через Декабрьских Событий, Карла Маркса и Ленина, без «Художественного музея».

Расписание автобусов в День города Иркутска 6 и 7 июня 2026

После завершения программы, с 22:00, транспорт будут собирать на специальных площадках.

Троллейбусы № 3, 4, 7, 8 отправятся с улицы Свердлова. Трамваи № 1, 3, 4, 5, 6 - от железнодорожного вокзала и центрального рынка, причем маршруты № 4 и 5 продлят до ж/д вокзала. Автобусы № 3, 6, 8, 14, 23, 28р, 30, 33 встанут на правой стороне улицы Сурикова от переулка Гершевича в сторону Глазковского моста. Автобусы № 4к, 9, 27, 32 - на правой стороне улицы Рабочей от остановки «Фортуна» в сторону Маратовского кольца. Автобусы № 4, 16к, 22, 83 - на правой стороне Российской от Степана Разина до Марата. Вот как будут ходить автобусы в День города Иркутска 6 и 7 июня 2026.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

А лето придет? Стало известно, какой будет погода в Иркутске на День города 6 и 7 июня 2026 (подробнее)

Запрет на продажу алкоголя будет действовать в Иркутске 6-7 июня (подробнее)