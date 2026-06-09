Суд Иркутска обязал родителей заплатить за ДТП, устроенное их сыном на самокате

Подросток на самокате друга пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода и врезался в иномарку. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Куйбышевский районный суд Иркутска взыскал почти 180 тысяч рублей с родителей подростка, который разбил чужую машину на электросамокате. ДТП случилось 19 августа 2025 года на улице Напольной. Несовершеннолетний на самокате друга пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода и врезался в иномарку. Восстановление автомобиля обошлось владельцу в крупную сумму.

- Суд установил, что состава административного правонарушения в действиях подростка нет, поэтому дело о нарушении ПДД прекратили. Но материальный ущерб никто не отменял. Истец потребовал возместить стоимость ремонта и судебные издержки, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В итоге родители заплатят почти 180 тысяч рублей ущерба, госпошлину и 30 тысяч рублей за услуги представителя.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что работники банка раскрыли мошенничество на 700 тысяч рублей. Подробности.