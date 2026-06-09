Солист «Дискотеки аварии» разделся и разбил гитару на концерте в Иркутске. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

День города в Иркутске отгремел несколько дней назад, но сибиряки до сих пор обсуждают выступление «Дискотеки Аварии». В соцсетях появляются новые видео с концерта, и мнения разделились. Одни зрители в полном восторге, другие возмущаются: на празднике было много детей, а солист разделся и разбил гитару.

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Шоу началось с задержкой примерно на полчаса, но уже с первых минут Алексей Серов вышел на сцену в тигриных штанах, футболке и черных очках. Публика танцевала под «Фантазера» и «Малинки», пела хором «Модный танец арам зам зам». Солист спускался в зал, обнимал зрителей и даже кого-то поцеловал. Под «Новогоднюю» переоделся в Деда Мороза и разбрасывал подарки, а мини-фейерверки на сцене заменили отмененный салют.

"Дискотека Авария" на дне города в Иркутске

Финал запомнился особенно. Артист снял футболку, потанцевал с голым торсом и вдребезги разбил гитару. «Со мной все нормально!» - уточнил он, но часть зрителей это уже не убедило. Одни пишут, что концерт шикарный и энергии было море, другие считают, что такие выходки неуместны при детях. Споры в соцсетях продолжаются.

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