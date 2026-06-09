Прибыль предприятий Иркутской области за три месяца превысила 125 миллиардов. Фото: Ольга ЮШКОВА.

За первый квартал 2026 года организации Приангарья получили 125,1 миллиарда рублей прибыли. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутскстата, прибыльными оказались почти 63% компаний.

- Больше половины всей прибыли, почти 70 миллиардов рублей, принесли добывающие предприятия. Заметнее всего доходы выросли в производстве нефтепродуктов, в 5,8 раза, у мебельщиков, в 2,2 раза, и у добывающих компаний, в 1,9 раза, - добавили в Иркутскстате.

Общая задолженность организаций достигла почти двух триллионов рублей, из них просроченная - 68,8 миллиарда, это 3,6 процента от всех долгов. Больше половины задолженности приходится на банковские кредиты и займы, но их компании возвращают исправно, просрочка по ним минимальна.

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