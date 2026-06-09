Тела двух человек нашли в затонувшем катере на Усть-Илимском водохранилище

Уголовное дело завели после опрокидывания катера на Усть-Илимском водохранилище. Фото: Восточное межрегиональное СУТ СКР.

Спасатели обнаружили тела двух погибших в катере, который затонул на Усть-Илимском водохранилище. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, судно нашли на глубине 25 метров с помощью эхолота и видеокамеры. Водолазы подняли тела из рубки.

Напомним, ЧП произошло вечером 5 июня в районе села Ершово. Катер КС-100, на борту которого находились два человека, перевернулся и ушел на дно примерно в четырех километрах от берега. Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности водного транспорта.

Поисковая операция длилась несколько дней, всего в ней участвовали 28 человек и девять единиц техники. Тела погибших нашли вечером 8 июня. Теперь специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.

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