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НовостиПроисшествия9 июня 2026 3:22

В Иркутской области полиция проверила 20 тысяч машин и задержала 25 беглецов

Правоохранители подвели итоги двухнедельной межведомственной операции
Татьяна ИВАНОВА
На одной из трасс задержали 51-летних мужчину и женщину, которые распространяли запрещенные вещества через интернет-чаты.

На одной из трасс задержали 51-летних мужчину и женщину, которые распространяли запрещенные вещества через интернет-чаты.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Иркутской области подвели итоги двухнедельной межведомственной операции. Полицейские вместе с сотрудниками УФСБ и Росгвардией проверили почти 20 тысяч автомобилей и нашли массу нарушений.

- Главный улов - около пяти килограммов синтетических наркотиков. На одной из трасс задержали 51-летних мужчину и женщину, которые распространяли запрещенные вещества через интернет-чаты. Заведено уголовное дело. Кроме того, в Иркутске у 35-летнего водителя нашли самодельный револьвер и 74 патрона без разрешительных документов, по этому факту тоже завели дело, - рассказывают в пресс-службе МВД.

Еще обнаружили 15 машин с перебитыми номерами и десять фактов использования поддельных документов. Разыскали 34 человека, 25 из которых находились в федеральном розыске. К административной ответственности привлекли 43 нарушителя миграционного законодательства, шестерых иностранцев выдворят из страны. Рейды по всей области продолжаются.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что в деле об убийстве 14-летней школьницы и ее соседки появился новый поворот. Читайте подробности.