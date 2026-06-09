Получил сильнейший удар током: 18-летний парень трагически погиб на железнодорожной станции

В Саратове 18-летний парень залез на вагон и погиб от удара током. Фото: Западное МСУТ СК России.

Вечером 7 июня на железнодорожной станции Саратов-3 произошла трагедия. 18-летний парень забрался на грузовой вагон и получил сильнейший удар электрическим током. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на Западное МСУТ СК России, пострадавшего успели доставить в больницу, но врачи уже не смогли помочь, он скончался от полученных травм.

- Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы и проводят проверку, выясняя все обстоятельства случившегося, - уточнили журналисты.

Следственное управление напоминает простые правила безопасности на железной дороге. Нельзя приближаться к контактной сети ближе чем на два метра, залезать на крыши вагонов, трогать электрооборудование и оборванные провода. Цена любопытства может оказаться слишком высокой.

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