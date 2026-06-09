В Усть-Илимском районе арендатор выплатил 2,7 млн за ущерб животном миру

При заготовке древесины компания уничтожила среду обитания зверей. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Усть-Илимская межрайонная природоохранная прокуратура заставила арендатора возместить ущерб, нанесенный животному миру. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, при заготовке древесины в Усть-Илимском районе компания уничтожила среду обитания зверей.

- Добровольно платить никто не спешил, поэтому прокурор обратился в суд и потребовал взыскать больше 2,7 миллиона рублей. Суд полностью удовлетворил иск, - уточнили в надзорном ведомстве.

Деньги уже поступили в бюджет муниципального образования и пойдут на природоохранные мероприятия.

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