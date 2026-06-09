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НовостиОбщество9 июня 2026 4:54

В Усть-Илимском районе арендатор выплатил 2,7 млн за ущерб животном миру

При заготовке древесины компания уничтожила среду обитания зверей
Татьяна ИВАНОВА
При заготовке древесины компания уничтожила среду обитания зверей.

При заготовке древесины компания уничтожила среду обитания зверей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Усть-Илимская межрайонная природоохранная прокуратура заставила арендатора возместить ущерб, нанесенный животному миру. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, при заготовке древесины в Усть-Илимском районе компания уничтожила среду обитания зверей.

- Добровольно платить никто не спешил, поэтому прокурор обратился в суд и потребовал взыскать больше 2,7 миллиона рублей. Суд полностью удовлетворил иск, - уточнили в надзорном ведомстве.

Деньги уже поступили в бюджет муниципального образования и пойдут на природоохранные мероприятия.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что парня из Иркутска осудили на 10 лет за поджог подстанции по указке аферистов. Тогда без света остались 17 многоквартирных домов и два социально значимых объекта. Подробнее.