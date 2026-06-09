Водитель без прав сбил 6-летнюю девочку на перекрестке в Свирске. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

В Свирске вечером 8 июня произошла авария. Шестилетняя девочка каталась на велосипеде без присмотра взрослых за пределами своего двора и выехала на дорогу прямо перед машиной. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, водитель «Honda Logo» сбил ребенка на перекрестке улицы Белинского и проезда Шевченко.

- Девочку с травмами доставили в больницу. Позже выяснилось, что 26-летний водитель иномарки вообще не имел прав. Сейчас полиция проводит всестороннюю проверку и даст правовую оценку действиям всех участников происшествия, включая родителей, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Материалы для привлечения их к ответственности за ненадлежащее воспитание уже направили в отдел по делам несовершеннолетних. Прокуратура взяла ситуацию на контроль.

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