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НовостиПроисшествия9 июня 2026 6:07

Уголовное дело завели после травмы школьницы на тренировке в Братском районе

Девушка занималась в зале и выполняла упражнение с весом, который не подходил ни по возрасту, ни по физическим данным
Татьяна ИВАНОВА
Девушка занималась в зале и выполняла упражнение с весом, который не подходил ни по возрасту, ни по физическим данным.

Девушка занималась в зале и выполняла упражнение с весом, который не подходил ни по возрасту, ни по физическим данным.

Фото: СУ СКР по Иркутской области.

В Вихоревке прокуратура и следователи разбираются с травмой 14-летней девушки, которую она получила в спортивной школе. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомств, ученица занималась в тренажерном зале и выполняла упражнение с весом, который не подходил ни по возрасту, ни по физическим данным. В итоге получила травму спины.

- Мать пострадавшей обратилась в прокуратуру, и по этому факту уже заведено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Следователи назначили ряд экспертиз и выясняют все обстоятельства случившегося, - добавили правоохранители.

Прокуратура Братского района проверит, как соблюдались права ребенка и насколько безопасно организованы занятия в спортивной школе. Кто должен был следить за нагрузкой подростка, теперь предстоит выяснить.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что туристка впала в кому на Бали из-за возможного отравления вином. Сейчас за ее жизнь борются врачи. Читайте подробности.