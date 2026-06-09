Уголовное дело завели после травмы школьницы на тренировке в Братском районе

Девушка занималась в зале и выполняла упражнение с весом, который не подходил ни по возрасту, ни по физическим данным. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

В Вихоревке прокуратура и следователи разбираются с травмой 14-летней девушки, которую она получила в спортивной школе. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомств, ученица занималась в тренажерном зале и выполняла упражнение с весом, который не подходил ни по возрасту, ни по физическим данным. В итоге получила травму спины.

- Мать пострадавшей обратилась в прокуратуру, и по этому факту уже заведено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Следователи назначили ряд экспертиз и выясняют все обстоятельства случившегося, - добавили правоохранители.

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