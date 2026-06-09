Жители Иркутска увидят сближение Венеры и Юпитера вечером 9 июня

Первой на небе становится заметна Венера, она похожа на яркую звезду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 9 июня жители Иркутска смогут наблюдать красивое астрономическое явление. Венера и Юпитер подойдут максимально близко друг к другу, видимое расстояние между ними составит всего 1,6 градуса. Об этом в беседе с АиФ-Иркутск рассказал председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров.

- Первой на небе становится заметна Венера, она похожа на яркую звезду. Ищите ее в той же стороне, где заходит Солнце. А когда еще чуть стемнеет, ниже вы увидите еще одну «звезду», послабее, но тоже хорошо заметную, это и есть Юпитер, - пояснил Никифоров.

Если смотреть в бинокль, то обе планеты поместятся в одно поле зрения. В телескоп на Юпитере можно разглядеть полосы облаков в его атмосфере и даже самые яркие спутники. Лучшее время для наблюдений - с 22 до 23:00. Чем более открыт западный горизонт, тем дольше планеты будут видны. Такие «свидания» Венеры и Юпитера происходят примерно раз в год и три месяца.

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