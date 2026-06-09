В Тулунском районе запустили автобус в деревню Северный Кадуй Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Тулунском районе возобновили автобусное сообщение с деревней Северный Кадуй. Местные жители сообщили в Отделение Народного фронта по Иркутской области, что последний раз автобус приходил в деревню в августе 2025 года. При этом до райцентра - 33 километра.

Эксперты обратились в минтранс Иркутской области. В ведомстве пояснили, что маршрут №160 «Тулун — Килим» формально существует и остановка в Северном Кадуе предусмотрена. После обращения министерство перераспределило средства, 20 марта провели закупку, а 1 апреля заключили госконтракт с перевозчиком.

- Люди больше года были отрезаны от внешнего мира. Хорошо, что удалось восстановить маршрут, - отметили в Народном фронте.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, 12 июня в День России большинство почтовых отделений Иркутской области закроется, а 11 июня рабочий день сократят на час. Исключение составят 19 офисов, которые будут работать по обычному графику. Подробности.