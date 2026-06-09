Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 июня 2026 7:05

В Забайкалье водитель без прав сбил насмерть ребенка

ДТП произошло 6 июня в городе Шилка, ребенок погиб на месте
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
В Забайкалье водитель без прав сбил насмерть ребёнка

В Забайкалье водитель без прав сбил насмерть ребёнка

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Забайкалье завели уголовное дело после смертельного наезда на ребёнка. Трагедия случилась днём 6 июня в городе Шилка.

- Водитель, не имея права на управление транспортным средством, допустил наезд на малолетнего. В результате ДТП ребёнок скончался на месте, - сообщили в СУ СК России по Забайкальскому краю.

Следственный комитет проводит проверку, устанавливает все обстоятельства. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Свирске 26-летний водитель без прав сбил 6-летнюю девочку на велосипеде. Ребёнок выехал на перекрёсток улицы Белинского и проезда Шевченко прямо перед машиной, девочку с травмами доставили в больницу. Подробности.