В Забайкалье водитель без прав сбил насмерть ребенка

В Забайкалье водитель без прав сбил насмерть ребёнка Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Забайкалье завели уголовное дело после смертельного наезда на ребёнка. Трагедия случилась днём 6 июня в городе Шилка.

- Водитель, не имея права на управление транспортным средством, допустил наезд на малолетнего. В результате ДТП ребёнок скончался на месте, - сообщили в СУ СК России по Забайкальскому краю.

Следственный комитет проводит проверку, устанавливает все обстоятельства. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Свирске 26-летний водитель без прав сбил 6-летнюю девочку на велосипеде. Ребёнок выехал на перекрёсток улицы Белинского и проезда Шевченко прямо перед машиной, девочку с травмами доставили в больницу. Подробности.