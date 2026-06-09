В день 365-летия Иркутска родились 29 детей Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

В Иркутске 6 июня, в день празднования 365-летия города, на свет появились 29 новорождённых 15 мальчиков и 14 девочек. На острове Юность во время акции «Я иркутянин» транслировали информацию о каждом новорожденном.

По поручению мэра Руслана Болотова для всех семей подготовили памятные подарки. 9 июня Руслан Болотов вместе с депутатом Алексеем Савельевым и сотрудниками администрации приехал в родильный дом медсанчасти ИАПО. Троим мамам вручили цветы и подарки.

В городском перинатальном центре, где 6 июня родили 15 женщин, мам поздравили первый заместитель мэра Светлана Колотовкина и и.о. заместителя мэра Нина Перфильева. Такие же подарки получат семьи в перинатальном центре областной клинической больницы.

- Символично, что ваш личный праздник совпал с Днем города. Появление на свет ребенка значимое событие для Иркутска. Когда рождаются дети город живет, продолжается его история, - сказал мэр Руслан Болотов.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, на Бали 50-летняя россиянка Анна впала в кому после того, как выпила вино из придорожной лавки. Женщина потеряла сознание, у неё начались судороги, а врачи заподозрили тяжёлое отравление метанолом. Сейчас она находится в реанимации без сознания, требуется около 2 миллионов рублей на транспортировку в Россию. Подробности.