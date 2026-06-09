Шестилетнего мальчика на самокате сбили на пешеходном переходе в Братске

Шестилетнего мальчика на самокате сбили на пешеходном переходе. Фото: Госавтоинспекция Братска.

В Братске 8 июня произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, около 18:30 на улице Мира 51-летняя женщина за рулем «Chery Tiggo» наехала на шестилетнего мальчика, который пересекал дорогу на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Ребенка с травмами увезли в больницу. Заведено административное дело, полиция проводит проверку, - добавили в пресс-службе ведомства.

Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными. Летом на дорогах стало больше детей на самокатах и велосипедах, они могут появиться на проезжей части внезапно. Перед пешеходными переходами, дворами, парками и детскими площадками нужно сбрасывать скорость заранее.

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