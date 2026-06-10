Житель Читы сломал ногу на скользком крыльце бани и отсудил 150 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Посетитель бани в Чите упал на лестнице и сломал ногу, а затем через суд добился компенсации. Как сообщили КП-Иркутск в объединенной пресс-службе судов Забайкалья, все случилось 30 января 2025 года на улице Петровской. По словам свидетелей, крыльцо, ступеньки и асфальт перед входом покрывали ледяные бугры и наледь. Работники утверждали обратное и пытались переложить вину на самого мужчину, который вышел на улицу в бахилах.

- Центральный районный суд Читы изучил все доказательства и встал на сторону пострадавшего. Владелец бани не обеспечил безопасное состояние здания, поэтому его обязали выплатить клиенту 100 тысяч рублей компенсации морального вреда, - рассказывают в пресс-службе.

Ответчик подал апелляцию, но судебная коллегия по гражданским делам Забайкальского краевого суда оставила решение в силе. Более того, за отказ добровольно урегулировать спор владельца оштрафовали еще на 50 тысяч рублей. Общая сумма компенсации составила 150 тысяч рублей.

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