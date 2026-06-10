Солист «Дискотеки Аварии» ответил на критику после концерта в Иркутске

Концерт получился жарким во всех смыслах. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

Солист «Дискотеки Аварии» Алексей Серов отреагировал на шквал комментариев после выступления на Дне города в Иркутске. Напомним, концерт получился жарким во всех смыслах. Серов вышел на сцену в тигриных штанах и черных очках, танцевал с голым торсом, разбил гитару и даже переоделся в Деда Мороза, разбрасывая подарки в толпу. Видео с концерта до сих пор расходятся по соцсетям, и мнения разделились. Одни зрители в восторге, другие пишут, что на сцене скакал «стероидный старик». Артист решил ответить лично.

- Большой привет Иркутску! Был классный концерт, вы были потрясающими. Очень рады были побывать на Дне города, порадовать вас своим творчеством, - начал Серов. А затем обратился к хейтерам: «Благодарю вас за реакцию! От группы и от меня лично мы найдем самые грязные комментарии и напишем владельцам аккаунтов, пригласим на наш сольный концерт».

После этого солист пожелал всем хорошего дня и посоветовал быть позитивнее. Похоже, критика его не задела, а только развеселила.

Видео с концерта смотрите здесь.