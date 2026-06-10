В Иркутской области для борьбы с лесными пожарами вызовут искусственные дожди

В Иркутской области ситуация с лесными пожарами серьезно осложнилась. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутской области ситуация с лесными пожарами серьезно осложнилась. В Чунском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Федеральной Авиалесоохраны, 7 и 8 июня в регионе зафиксировали десятки новых очагов, большинство из них вспыхнули из-за гроз.

- По данным на 9 июня в области действуют 22 пожара на площади более двух тысяч гектаров, на тушении работают почти 660 человек и 165 единиц техники. В воздух подняли более 50 самолетов и вертолетов. Летчики-наблюдатели будут вызывать искусственные осадки, чтобы помочь наземным группам справиться с огнем в труднодоступных местах, - рассказывают в Авиалесоохране.

В ближайшие дни в регионе сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Температура поднимется до +25 градусов и выше, ожидаются грозы с сильным ветром, местами порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Особый противопожарный режим продолжает действовать, жителей просят строго соблюдать запреты и не разводить огонь.

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