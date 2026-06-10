В Иркутской области продолжает снижаться конкуренция за рабочие места

В Иркутской области продолжается снижаться конкуренция за рабочие места. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приангарье второй месяц подряд падает конкуренция за рабочие места. По итогам мая на одну вакансию приходится 10 резюме. Аналитики hh.ru пишут, что рынок труда остается сбалансированным, дефицит кадров сохраняется только в отдельных сферах. Единственная отрасль, где работодателям по-прежнему не хватает людей, - медицина и фармацевтика. Там на одну вакансию всего 3,5 резюме.

- В остальных направлениях выбор кандидатов достаточный. Сложнее всего найти работу в сфере искусства, развлечений и массмедиа, здесь 85 резюме на одно место. Высокая конкуренция также в стратегии и инвестициях, маркетинге и рекламе, закупках, - рассказывают эксперты.

А вот комфортная ситуация для соискателей сложилась на производстве, в добыче сырья, строительстве, среди рабочего персонала и в автомобильном бизнесе. В целом по Сибири на одну вакансию приходится 10 резюме, по России - чуть больше 9.

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